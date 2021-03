Test F1 in Bahrain, ultima giornata: Perez top, chiusa la sessione del mattino

Test F1 in Bahrain, ultima giornata: Perez top, chiusa la sessione del mattino Sta per concludersi sul circuito del Sakhir la sessione mattutina dell’ultimo giorno di test ufficiali per le scuderie del Mondiale di F1 2021. Per Leclerc con la Ferrari simulazioni di passo gara, la Red Bull di Perez col miglior tempo continua a […]

La Redazione24

domenica 14 Marzo 2021.

Sta per concludersi sul circuito del Sakhir la sessione mattutina dell’ultimo giorno di test ufficiali per le scuderie del Mondiale di F1 2021. Per Leclerc con la Ferrari simulazioni di passo gara, la Red Bull di Perez col miglior tempo



