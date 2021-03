Calha flop, Rebic nervoso, Leao incompiuto… Milan, che problemi in attacco

Calha flop, Rebic nervoso, Leao incompiuto… Milan, che problemi in attacco Il turco non è ancora al 100%, il croato becca il rosso per proteste e sarà squalificato, il portoghese non riesce a convincere. Ibra sta tornando ma per Pioli sono comunque dolori continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 15 Marzo 2021.

Calha flop, Rebic nervoso, Leao incompiuto… Milan, che problemi in attacco

Il turco non è ancora al 100%, il croato becca il rosso per proteste e sarà squalificato, il portoghese non riesce a convincere. Ibra sta tornando ma per Pioli sono comunque dolori



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA