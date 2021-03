Coscia sinistra, si ferma Alex Sandro: le alternative di Pirlo sulla fascia

La Redazione24

lunedì 15 Marzo 2021.

Coscia sinistra, si ferma Alex Sandro: le alternative di Pirlo sulla fascia

Salgono a sei i giocatori della Juve al momento in infermeria: il brasiliano aveva già saltato un mese e mezzo per un infortunio alla coscia destra a inizio stagione e poi tre settimane a gennaio per il Covid



