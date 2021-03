LIVE Coppa America: chi farà il break? Luna Rossa e New Zealand tornano in regata

LIVE Coppa America: chi farà il break? Luna Rossa e New Zealand tornano in regata Dopo l'annullamento di domenica si torna in gara con gli equipaggi in pareggio 3-3. Il Trofeo a chi arriva a 7

lunedì 15 Marzo 2021.

Dopo l’annullamento di domenica si torna in gara con gli equipaggi in pareggio 3-3. Il Trofeo a chi arriva a 7



