Mai capocannoniere in Italia: l’obiettivo di CR7 per lasciare il segno sulla stagione

La Redazione24

,

lunedì 15 Marzo 2021.

Ha vinto la classifica marcatori in Inghilterra, in Spagna e sette volte in Champions, mai in serie A: al ritmo di un gol a partita, ha un buon vantaggio su Lukaku e gli altri. Per migliorare il palmares e mettere la firma sull’annata, a prescindere da cosa deciderà per il futuro



