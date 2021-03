Pasqua, hai sbagliato tacchetti! Lo scivolone è da Paperissima…

Pasqua, hai sbagliato tacchetti! Lo scivolone è da Paperissima… Nel posticipo della 27ª giornata, il Milan perde in casa per 1-0 contro il Napoli. Decide il gol di Politano al 49′. Ha fatto sorridere, però, la caduta dell’arbitro Pasqua nel finale, per fortuna senza conseguenze continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 15 Marzo 2021.

Pasqua, hai sbagliato tacchetti! Lo scivolone è da Paperissima…

Nel posticipo della 27ª giornata, il Milan perde in casa per 1-0 contro il Napoli. Decide il gol di Politano al 49′. Ha fatto sorridere, però, la caduta dell’arbitro Pasqua nel finale, per fortuna senza conseguenze



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA