Pioli: “Buona gara ma troppi errori. Scudetto addio? L’Inter marcia forte”

lunedì 15 Marzo 2021.

Il tecnico del Milan non condanna la squadra per la sconfitta col Napoli e guarda alla sfida col Manchester Utd: “Ma senza Ibra, Mandzukic e Rebic abbiamo sofferto spesso in attacco”



