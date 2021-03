Prima il k.o., poi la clamorosa beffa. Luna Rossa, che rabbia

Prima il k.o., poi la clamorosa beffa. Luna Rossa, che rabbia La barca italiana vince le due partenze. Nella seconda regata si trova largamente in vantaggio, ma dopo una virata non riesce più a decollare e perde anche la seconda prova. Ora New Zealand è sul 5-3, a due successi dal trionfo

