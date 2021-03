Juve, il riposo per inseguire Inter e scudetto

Juve, il riposo per inseguire Inter e scudetto Sei giorni consecutivi senza impegni non si vedevano da fine settembre in casa bianconera: una grande opportunità per rimettere a punto la squadra, in vista della rincorsa a Conte continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 16 Marzo 2021.

Juve, il riposo per inseguire Inter e scudetto

Sei giorni consecutivi senza impegni non si vedevano da fine settembre in casa bianconera: una grande opportunità per rimettere a punto la squadra, in vista della rincorsa a Conte



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA