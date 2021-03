Benzema, i gol non bastano. Ecco perché Deschamps non lo vuole più

Benzema, i gol non bastano. Ecco perché Deschamps non lo vuole più Ventun reti stagionali. Eppure l'ex pupillo di DD sembra uscito per sempre dall'orbita della nazionale dopo il pasticcio del ricatto a Valbuena per un video hot e la frattura mai sanata con il c.t.

La Redazione24

,

mercoledì 17 Marzo 2021.

