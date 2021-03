Cancellate le discese di Lenzerheide: per la Goggia è bis di Coppa

Cancellate le discese di Lenzerheide: per la Goggia è bis di Coppa Ancora maltempo in Svizzera e le gare di oggi sono state definitivamente annullate: Sofia conquista il trofeo di specialità per la seconda volta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 17 Marzo 2021.

