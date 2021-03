Coppa America: Luna Rossa si inchina con onore, per New Zealand poker da leggenda

Coppa America: Luna Rossa si inchina con onore, per New Zealand poker da leggenda I Kiwi vincono anche la regata numero 10 e conquistano per la quarta volta (la seconda consecutiva) la Coppa. Dopo Coutts ecco Burling continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 17 Marzo 2021.

Coppa America: Luna Rossa si inchina con onore, per New Zealand poker da leggenda

I Kiwi vincono anche la regata numero 10 e conquistano per la quarta volta (la seconda consecutiva) la Coppa. Dopo Coutts ecco Burling



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA