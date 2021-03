Covid e vaccini, lunga serie di incontri istituzionali per Spirlì

Oggi il presidente della Regione incontra anche il ministro Speranza

Catanzaro,

mercoledì 17 Marzo 2021.

A Roma continuano gli incontri istituzionali del presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì. Per oggi è previsto un colloquio sulla fibromialgia con il ministro per le Disabilità , Erika Stefani. Subito dopo, Spirlì incontrerà il senatore e segretario della Lega, Matteo Salvini, e, a seguire, il ministro della Sanità , Roberto Speranza, con cui farà il punto sulla situazione epidemiologica in Calabria. GLI ALTRI INCONTRI Proprio ieri, il presidente della Regione ha incontrato il generale Francesco Figliuolo, nuovo commissario per l’emergenza Covid in Italia, e il generale Antonio Battistini, del Comando logistico dell’Esercito italiano. Spirlì ha ringraziato Figliuolo per il supporto fornito nella campagna di vaccinazione in Calabria, attraverso l’istituzione di cinque nuovi centri vaccinali che si sommano ai circa 100 già attivi. I l presidente ha poi incontrato, nel pomeriggio di ieri, il ministro per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, con cui ha affrontato alcune delle questioni più urgenti che riguardano Calabria. In serata, al Viminale, Spirlì ha avuto un colloquio con il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, e con il sottosegretario Nicola Molteni. Durante la giornata di ieri, il presidente ha anche incontrato i sottosegretari Francesco Sasso (Istruzione) e Claudio Durigon (Mef). Per domani sono invece in programma vertici con il ministro per il Sud Mara Carfagna e con il sottosegretario Dalila Nesci.

