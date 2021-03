I segreti di New Zealand: inventiva, ingegneri e campioni

I segreti di New Zealand: inventiva, ingegneri e campioni Burling come Coutts: quando le medaglie d’oro collaborano con i progettisti per fare andare più veloce la barca… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 17 Marzo 2021.

I segreti di New Zealand: inventiva, ingegneri e campioni

Burling come Coutts: quando le medaglie d’oro collaborano con i progettisti per fare andare più veloce la barca…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA