Niente Benevento per Alex Sandro. Sei infortunati alla ripresa dei lavori

Niente Benevento per Alex Sandro. Sei infortunati alla ripresa dei lavori Nessuna lesione per l’esterno brasiliano, che a Cagliari si era fermato per un problema alla coscia sinistra. Fari sul recupero di Buffon in attesa del tampone di Bentancur continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 17 Marzo 2021.

Niente Benevento per Alex Sandro. Sei infortunati alla ripresa dei lavori

Nessuna lesione per l’esterno brasiliano, che a Cagliari si era fermato per un problema alla coscia sinistra. Fari sul recupero di Buffon in attesa del tampone di Bentancur



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA