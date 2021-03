“Sacrificio e duro lavoro”: guarda come i sogni di CR7 sono diventati realtÃ

“Sacrificio e duro lavoro”: guarda come i sogni di CR7 sono diventati realtà Con la tripletta realizzata in Cagliari-Juve, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 770 gol in carriera. Il fuoriclasse portoghese ha voluto festeggiare questo traguardo con un emozionante video: ecco la prima parte con le immagini delle sue prodezze da bambino. Il video integrale […]

La Redazione24

,

mercoledì 17 Marzo 2021.

Con la tripletta realizzata in Cagliari-Juve, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 770 gol in carriera. Il fuoriclasse portoghese ha voluto festeggiare questo traguardo con un emozionante video: ecco la prima parte con le immagini delle sue prodezze da bambino. Il video integrale sul profilo Instagram di CR7



