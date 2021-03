Sirena: “Se non fosse così difficile vincere, non ci proveremmo”

La Redazione24

,

mercoledì 17 Marzo 2021.

Sirena: “Se non fosse così difficile vincere, non ci proveremmo”

Le parole dello skipper di Luna Rossa, Max Sirena, dopo la sconfitta in Coppa America: “Ringraziamo tutti i supporters italiani. Milioni di persone hanno seguito il team è una cosa che ha cambiato un po’ la storia in Italia”. (di Gian Luca Pasini)



