Strongoli: il consigliere Greco risponde al sindaco Bruno su mancata erogazione buoni spesa

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere del Comune di Strongoli Ferdinando Greco

La Redazione

Strongoli,

mercoledì 17 Marzo 2021.

“Carissimi concittadini, in seguito al comunicato pubblicato dall’Amministrazione Sergio Bruno, mi tocca ancora una volta smentire quanto da loro asserito”

Il Consigliere Greco, ha pubblicato a mezzo social le ricevute dei protocolli della posta certificata inviata all’Ente Comunale, smentendo di fatto, la nota che l’Amministrazione Bruno ha diffuso in risposta al comunicato di minoranza.

Come da foto che mi corre l’obbligo allegare, la richiesta a risposta scritta è stata inviata alla posta certificata dell’ente in data 18.02.2021. Per obbligo di legge, risulta necessario pubblicare sull’albo pretorio le graduatorie dei beneficiari, tenendo in considerazione il numero del protocollo delle richieste con specifica delle motivazioni per cui una domanda è stata accolta o non accolta.

“Nella interrogazione, si chieda venga pubblicato l’elenco dei beneficiari e i tempi di erogazione. Era scontato, non far riferimento ai dati personali dei richiedenti” commenta l’ing. Ferdinando Greco. “Non è scontato, chiaramente, l’ atteggiamento di chi prova a nascondersi facendo riferimento alla mortificazione della dignità umana, per non rispondere, con TRASPARENZA, alla richiesta dei Consiglieri. I cittadini meritano risposte e non pretesti che distolgano l’attenzione dal problema reale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA