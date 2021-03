Cotronei, il sindaco Nicola Belcastro chiede alle autorità di nominare i medici di medicina generale

La nota del sindaco di Cotronei Nicola Belcastro

La Redazione

Cotronei,

giovedì 18 Marzo 2021.

È con una lettera che il sindaco di Cotronei Nicola Belcastro chiede alle autorità sanitarie e politiche l’urgente attivazione delle procedure relative alla nomina dei medici di medicina generale sul proprio territorio.

«Non ci sono medici addetti all’assistenza generale, tre sedi sono vacanti da tempo e alla fine del mese se ne libererà una quarta – scrive il primo cittadino -. Siamo di fronte a una situazione ingestibile, considerando anche e soprattutto le criticità dovute all’emergenza da Covid19. Sarebbe, dunque, opportuno – prosegue – che gli enti preposti adottino i necessari atti, urgenti e indifferibili, per la nomina dei professionisti in questione. Non possiamo ledere il diritto alla salute dei cittadini».

Il sindaco Belcastro, sottolineando l’importanza di «tutelare e salvaguardare la salute della comunità e nella fattispecie dell’intero paese di Cotronei», inoltre aggiunge: «Posta l’assenza di quattro medici di medicina generale, rimarrebbero in servizio soltanto due professionisti di tale branca più un pediatra. Ciò risulta impensabile – a fronte di una popolazione di circa 5.500 cittadini, a cui si somma la molteplicità di pazienti ricoverati nelle strutture sociali del territorio – se si vogliono effettivamente garantire i diritti costituzionali dei cittadini, in primis quello alla salute».

Destinatari della missiva sottoscritta da Nicola Belcastro sono, in particolare e tra gli altri, il direttore generale dell’Asp di Crotone Domenico Sperlì, il commissario della sanità calabrese Guido Longo, il dg del Dipartimento Tutela Salute della Regione Calabria Francesco Bevere e il prefetto di Crotone Maria Carolina Ippolito.

