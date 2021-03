Milan, salvaci tu: contro lo United per riscattare il calcio italiano

Milan, salvaci tu: contro lo United per riscattare il calcio italiano E' importante che Pioli non pensi al campionato. Ibra sì o no è il tormentone: l'occasione è importante e serve il meglio, senza calcoli. Gli inglesi con Rashford e forse Pogba

La Redazione24

giovedì 18 Marzo 2021.

