Cirò Marina: incivili continuano a trattare il nostro territorio come una discarica a cielo aperto

Ancora non si riesce a comprendere che difendere l’ambiente, proteggerlo, rispettarlo, potrà portare solo benefici alla gente e al territorio

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

venerdì 19 Marzo 2021.

Nonostante l’impegno dell’amministrazione Comunale e di tanti volontari e associazioni a sostegno delle diverse iniziative a difesa dell’ambiente, la comunità locale, o meglio, la parte più insensibile e incivile, continua a trattare il nostro territorio come una discarica a cielo aperto.

Depositare di tutto, anche materiali dannosi per la salute, a Madonna di mare, il canalone ed altre zone, sembra essere diventato un modus operandi consueto.

Diversi cittadini che hanno a cuore il territorio e l’ambiente più in generale ci segnalano continuamente tali gesti incivili e come qualcuno ha detto, Antonio Papaianni è uno di questi, “unnati voluti bene e mai ni potissivi aviri”.

Solo un’azione comune che veda coinvolti tutti i cittadini, potrà portare nuova immagine e benessere per la città e il territorio tutto. Un impegno che non può vedere impegnata l’amministrazione Comunale e tante associazioni, che in questi ultimi giorni hanno dato vita a diverse giornate ecologiche, ma tutti i comportanti dei singoli cittadini.

