La Redazione24

venerdĂŹ 19 Marzo 2021.

Europa League, la Roma pesca l’Ajax nei quarti

La squadra di Fonseca giocherà l’andata in Olanda, in caso di successo in semifinale troverebbe la vincente di Granada-Manchester United. Le altre sfide: Dinamo-Villarreal e Arsenal-Slavia Praga



