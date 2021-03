Milan a Firenze in emergenza, ma c’è Ibra. Juve, gioca Buffon. Atalanta, recupera Toloi

La Redazione24

,

venerdĂŹ 19 Marzo 2021.

Milan a Firenze in emergenza, ma c’è Ibra. Juve, gioca Buffon. Atalanta, recupera Toloi

I rossoneri hanno perso anche Calabria, Romagnoli e Leao. Turno di riposo per Szczesny, solo panchina per Nzola in Spezia-Cagliari



