Milan, ancora guai: Calabria sarà operato domani. Out Leao, Romagnoli e Rebic

Milan, ancora guai: Calabria sarà operato domani. Out Leao, Romagnoli e Rebic Arriva il report medico: lesioni muscolari per il portoghese e il capitano rossonero, ancora problemi all’anca per il croato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 19 Marzo 2021.

Milan, ancora guai: Calabria sarà operato domani. Out Leao, Romagnoli e Rebic

Arriva il report medico: lesioni muscolari per il portoghese e il capitano rossonero, ancora problemi all’anca per il croato



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA