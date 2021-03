Milan, Ibra rilancia subito: “Ora l’obiettivo è vincere lo scudetto”

La Redazione24

,

venerdì 19 Marzo 2021.

Milan, Ibra rilancia subito: “Ora l’obiettivo è vincere lo scudetto”

Zlatan dopo l’eliminazione: “Non meritavamo di uscire. Se arriviamo in Champions va bene, ma l’obiettivo è vincere un titolo. Il futuro? Per ora non dico nulla”



