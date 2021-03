Nasce “Cirò Marina in Movimento”, Monica Ligorio eletta coordinatrice

Un progetto che ha riunito attorno a sé giovani e non solo e che mette al centro la comunità , aggregazione umana, sociale ed anche economica

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 19 Marzo 2021.

Prende forma il progetto annunciato all’indomani delle amministrative di settembre 2020 e che vede protagonisti gli uomini e le donne che hanno sostenuto la candidatura ed il programma di Giuseppe Dell’Aquila sindaco di Cirò Marina, e così nella serata di giovedì 18 marzo è stata ufficializzata la nascita di “Cirò Marina in Movimento”.

Un movimento apartitico in cui sono confluite sensibilità diverse ma accomunate dalla voglia di rimboccarsi le maniche per mettersi al servizio di un progetto condiviso.

Un progetto che ha riunito attorno a sé giovani e non solo e che mette al centro la comunità , aggregazione umana, sociale ed anche economica.

Confronto, condivisione e quindi dibattito, quello che è mancato in questi anni, e quello che le tante persone che si sono riconosciute in questo in progetto hanno dimostrato essere necessario e vitale per lavorare concretamente ed insieme ad un programma di sviluppo.

Metodo di lavoro, obiettivi e temi che sono stati il punto di forza del progetto avviato da Giuseppe Dell’Aquila che riuscito a smuovere e restituire fiducia e voglia di fare ad una parte della comunità di Cirò Marina che era rimasta silente e che oggi trova lo spazio e le condizioni per poter fare e dare il proprio contributo di idee, lavoro, umanità ed esperienza.

Lo sviluppo non può prescindere dall’apporto delle tante professionalità presenti sul territorio, si deve fare rete ed essere una squadra al servizio di un obiettivo comune: l’interesse e la crescita della nostra comunità .

Il Movimento avrà anche il compito di verificare l’attività dell’amministrazione Ferrari che in pochi mesi dal suo insediamento registra già una brusca frenata ed un assordante silenzio.

Nella serata di ieri è stata eletta all’unanimità coordinatrice del Movimento l’avvocato Monica Ligorio.

Entro un mese e compatibilmente con le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 sarà convocata l’assemblea per completare l’elezione degli organismi, consiglio direttivo, comitato direttivo e saranno create aree tematiche per ciascuna delle quali sarà presente un responsabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA