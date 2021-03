Il Comune di Cirò Marina è partner del progetto Social Hub IT-USA per la promozione dell’imprenditoria giovanile in Italia e negli USA

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 20 Marzo 2021.

Il Comune di Cirò Marina è partner del progetto Social Hub IT-USA per la promozione dell’imprenditoria giovanile in Italia e negli USA.

In virtù di questo partenariato le aziende o le persone residenti nel Comune di Cirò Marina, dopo apposita selezione della commissione di Progetto, potranno accedere al percorso di formazione e accompagnamento a titolo gratuito (a eccezione dei costi di viaggio a Philadelphia).

Fino a un massimo di tre partecipanti.

C’è tempo per iscriversi fino al 3 Aprile.

Il Progetto si articolerà in un programma di formazione online di 120 h complessive, una serie di incontri con esperti e potenziali partner americani e, situazione sanitaria permettendo, un viaggio a Philadelphia nell’autunno 2021.

Che cos’è SOCIAL HUB IT-USA?

È un programma di accompagnamento verso l’internazionalizzazione negli Stati Uniti rivolto a giovani imprenditori o aspiranti tali!

Non si tratta di una semplice formazione ma di un’occasione concreta per incontrare e confrontarsi con PARTNER, COLLABORATORI, INVESTITORI, Statunitensi.

Il progetto “Social Hub IT-USA” si pone l obiettivo per la realizzazione di promuovere l’internazionalizzazione delle start up e/o nuove imprese giovanili italiane e per facilitare l’internazionalizzazione di aziende già avviate, così da renderle attrattive per il mercato americano.

Il percorso, tutto online, sarà il seguente:

*Formazione lingua inglese con docente madrelingua

*Ciclo di incontri sulla creazione d’impresa

*Formazione e tutoraggio per la creazione di Business Plan o piani strategici di internazionalizzazione.

*Ciclo di incontri per comprendere il mercato statunitense, con imprenditori e esperti americani.

*Accompagnamento nell’avvio delle attività di internazionalizzazione (percorso individuale)

*Colloqui individuali con potenziali partner e clienti americani.

*Partecipazione a un incontro a Philadelphia con potenziali clienti e/o partner (autunno 2021).

Per partecipare sarà necessario inviare curriculum e lettera di motivazione contenente la bozza dell’idea imprenditoriale che si intende internazionalizzare a info@associazionesabir.it con oggetto: “Partecipazione Social Hub IT-USA”, entro e non oltre il 03 Aprile 2021.

