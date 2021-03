Juve, 15 vittorie di fila e lo scudetto è servito: facile, no? Pirlo studia tre esempi

La Redazione24

sabato 20 Marzo 2021.

Juve, 15 vittorie di fila e lo scudetto è servito: facile, no? Pirlo studia tre esempi

La squadra bianconera non è nuova ad imprese che l’hanno portata a vincere campionati grazie a incredibili recuperi: ecco cosa è successo nel 2001-02, nel 2011-12 e soprattutto nel 2015-16. E in 7 erano pure presenti…



