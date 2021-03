Juve, Chiesa con Morata e Ronaldo. Roma, Smalling in dubbio. Il Crotone perde Ounas

Juve, Chiesa con Morata e Ronaldo. Roma, Smalling in dubbio. Il Crotone perde Ounas Il Milan ha perso anche Calabria, Romagnoli e Leao. Turno di riposo per Szczesny, solo panchina per Nzola in Spezia-Cagliari continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 20 Marzo 2021.

Il Milan ha perso anche Calabria, Romagnoli e Leao. Turno di riposo per Szczesny, solo panchina per Nzola in Spezia-Cagliari



