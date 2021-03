Pensionato crotonese arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio del 19 marzo, nell’ambito di mirati servizi disposti dal Questore della Provincia di Crotone, dr. Massimo Gambino

La Redazione

Crotone,

sabato 20 Marzo 2021.

I servizi di controllo volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un 61enne crotonese, perché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In breve gli operatori in servizio di controllo del territorio nel transitare nei pressi nella zona del Porto di Crotone notavano alcuni movimenti sospetti nei pressi di una strada interna e pertanto decidevano di effettuare controlli più approfonditi. Nelle immediate vicinanze, infatti, veniva sottoposto a controllo un uomo che appariva sospetto.

L’uomo veniva sottoposto a perquisizione personale, poi estesa anche al veicolo dello stesso oltre che alla sua abitazione.

L’attività dava esito positivo in quanto venivano rinvenuti, sui sedili posteriori dell’auto, lato sinistro, nr. 1 (una) busta di colore nero contenente sostanza stupefacente del tipo “marijuana” del peso lordo di gr. 572.11 e nr. 2 (due) involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso lordo di gr. 128.66

Subito dopo gli operatori dopo aver fatto accesso all’abitazione del predetto rinvenivano altra sostanza stupefacente prontamente recuperata oltre a numeroso materiale da confezionamento ed un bilancino di precisione.

Il tutto veniva portato presso gli Uffici della Questura per poi essere analizzato.

All’esito delle complessive attività venivano sequestrati:

– 633,83 gr di sostanza stupefacente di tipo MARIJUANA;

– 128,66 gr di sostanza stupefacente di tipo COCAINA;

– 200,46gr di sostanza stupefacente di tipo HASHISH

Al termine delle operazioni conclusesi nella tarda serata di ieri, alla luce di quanto accertato, l’uomo veniva tratto in arresto ai sensi dell’art. 73 DP R 309/90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA