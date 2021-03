Ahi LeBron! Caviglia k.o., ci prova ma deve uscire: guarda l’infortunio

domenica 21 Marzo 2021.

Ahi LeBron! Caviglia k.o., ci prova ma deve uscire: guarda l’infortunio

Grande timore per i tifosi dei Los Angeles Lakers all’inizio del secondo quarto della sfida contro gli Atlanta Hawks. Dopo uno scontro con Solomon Hill, LeBron James è uscito dal campo tenendosi la caviglia e rotolandosi per terra. The Chosen One è tornato in campo, ha segnato una tripla, ma poi è subito rientrato negli spogliatoi colpendo una sedia per la frustrazione



