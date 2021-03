Nessuno come Ibra: 15 gol a 39 anni. Ma lui tira dritto: “L’età non conta, voglio lo scudetto”

La Redazione24

,

domenica 21 Marzo 2021.

Nessuno come Ibra: 15 gol a 39 anni. Ma lui tira dritto: “L’età non conta, voglio lo scudetto”

Il fuoriclasse svedese: “Abbiamo mostrato il carattere, era importante”. Sul rinnovo: “Maldini mi mette pressione, così devo meritarlo in campo…”



