Suzuki Hayabusa 2021: il falco è tornato

La Redazione24

,

domenica 21 Marzo 2021.

La maxi stradale torna sul mercato, la nuova Hayabusa 1.300 è più veloce e più confortevole di un tempo, accelera più rapidamente, ha una coppia mostruosa ai medi molto superiore alla precedente ma sette cavalli in meno agli alti regimi. La protezione aerodinamica dopo i 200 orari è il meglio che si possa desiderare, ma ancor più che in rettilineo sa stupire su strada e in curva. Maneggevolissima nonostante le sue dimensioni, stabile e molto precisa in frenata cosi come in inserimento di curva. Facile cambiare angolo di piega anche con la curva già impostata e ricca di migliorie nell’estetica con il codino tutto nuovo tanti sistemi elettronici con il controllo di trazione, l’abs cornering e un impressionante sistema di launch control per partenze da dragster. Rivisto largamente il motore che diventa euro 5, nuove le bielle, gli alberi a camme, gli iniettori, le farfalle, i condotti di aspirazione e lo scarico. Il prezzo è di 19.390 Euro.



