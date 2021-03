Marc Marquez non correrà in Qatar: il recupero procede, ma meglio la prudenza

La Redazione24

,

lunedì 22 Marzo 2021.

Marc Marquez non correrà in Qatar: il recupero procede, ma meglio la prudenza

La Honda comunica che dopo un consulto medico il consolidamento osseo procede bene, ma è “meglio non accelerare il rientro”. Marc: “Devo prima recuperare le condizioni ottimali”



