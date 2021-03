Da Allegri al sogno Zidane: le ombre su Pirlo. Juve, tutti in discussione

martedì 23 Marzo 2021.

Da Allegri al sogno Zidane: le ombre su Pirlo. Juve, tutti in discussione

Tempo di decisioni non rimandabili per la Signora: dirigenza senza contratto e tecnico in crisi, confermato dal club ma i pensieri sul domani sono inevitabili



