Dantedì, MutaMenti e Confcommercio promuovono “Divine vetrine” per il 25 marzo

La Redazione

Crotone,

martedì 23 Marzo 2021.

Dante in vetrina. Il prossimo 25 marzo in Italia si terrà il “ Dantedì”, Il Consiglio dei ministri, nei mesi scorsi, ha approvato un provvedimento col quale fissa al 25 marzo il “Dantedì”, la giornata dedicata a Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla morte dell’autore della Divina Commedia. L’associazione culturale MutaMenti, in collaborazione con Confcommercio, per giovedì ha organizzato un flashmob che interesserà gli esercizi commerciali della città.

“Visto anche il periodo storico difficile che stiamo attraversando – ha spiegato Patrizia Pagliuso, presidente di MutaMenti – pensiamo che aderire al Dantedì, attraverso gli esercizi commerciali della città, contribuendo ad esaltare la figura di Dante Alighieri, una delle personalità italiane più famose nel mondo, sia un segnale positivo e di speranza”.

Pertanto, Confcommercio e Mutamenti hanno inteso organizzare per il prossimo 25 marzo un flashmob collettivo, denominato, “Divine vetrine”, un vero e proprio tributo a Dante attraverso le vetrine dei negozi cittadini. L’associazione Mutamenti fornirà agli aderenti al flasmob una famosa terzina della Divina Commedia, da scrivere con pennarello sulla vetrina, in occasione del Dantedì.

In più, chi lo vorrà potrà celebrare Dante, nella giornata del 25 marzo,secondo le caratteristiche del proprio esercizio, potrà inserire nella vetrina qualcosa che richiami Dante: una copia di un suo libro, una corona d’alloro. ecc. Tanti i negozi che hanno già dato la loro disponibilità: Vitale Boutique, Gerardo Sacco Show room, Evelyn boutique, Intimo io e te, Big Marlin, Razionale immobiliare, Promocarni, Caffè Italia, Silipo gioielleria.

L’iniziativa è aperta a tutti gli esercizi commerciali della città. Chi volesse aderire, allestendo la vetrina dedicata a Dante per il 25 marzo, può inviare foto della vetrina sul Messenger della pagina Facebook di MutaMenti.

