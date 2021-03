Ibra, il gioco di Pioli, Tomori: i 10 motivi per cui il Milan può credere nello scudetto

La Redazione24

martedì 23 Marzo 2021.

Ibra, il gioco di Pioli, Tomori: i 10 motivi per cui il Milan può credere nello scudetto

Il centrocampo ora ha la qualità per aiutare Kessie, il calendario è favorevole e non c’è la pressione di dover vincere il campionato a tutti i costi



