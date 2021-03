Milan-scudetto? Farebbe storia, nessuno ha mai rimontato così tanti punti in 10 turni

martedì 23 Marzo 2021.

Nell’era dei tre punti per vittoria soltanto 4 volte la squadra in testa a 10 giornate dalla fine non ha vinto il titolo, e in nessuno di quei casi il vantaggio era simile al +6 dell’Inter di oggi (con una gara in meno)



