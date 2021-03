Prandelli, la lettera di addio: “C’è un’ombra in me. La mia carriera potrebbe finire qui”

Prandelli, la lettera di addio: “C’è un’ombra in me. La mia carriera potrebbe finire qui” Il tecnico ha lasciato la Fiorentina con queste parole: “Per il troppo amore sono stato cieco davanti ai primi segnali che qualcosa dentro di me non andava” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 23 Marzo 2021.

Prandelli, la lettera di addio: “C’è un’ombra in me. La mia carriera potrebbe finire qui”

Il tecnico ha lasciato la Fiorentina con queste parole: “Per il troppo amore sono stato cieco davanti ai primi segnali che qualcosa dentro di me non andava”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA