Edilizia sostenibile, al via la piattaforma Felicity

Il 31 marzo webinar tematico e presentazione del nuovo strumento. Previsto l’intervento dell’assessore Catalfamo

La Redazione

Catanzaro,

mercoledì 24 Marzo 2021.

Si svolgerà mercoledì 31 marzo, dalle ore 15 alle ore 17, il webinar “La riqualificazione sostenibile dell’edificato. Riflessioni, orientamenti e strumenti per gli enti locali: la piattaforma FeliCity”.

Per la Regione Calabria interverranno l’assessore alle Infrastrutture, Pianificazione e Sviluppo territoriale, Domenica Catalfamo, e il dirigente del settore Lavori pubblici e Politiche di edilizia residenziale, Francesco Tarsia.

La presentazione delle funzionalità della piattaforma FeliCity, delle modalità operative di attivazione e della gestione da parte degli enti locali sarà invece a cura di Andrea Moro e Claudio Capitanio di Iisbe Italia.

IL PROGETTO

«La gestione del patrimonio edilizio pubblico, in gran parte datato e con prestazioni energeticamente basse, come è noto, è particolarmente complessa. I Comuni, quali proprietari del patrimonio immobiliare pubblico – spiega una nota dell’assessorato –, sono spesso chiamati a progettare in tempi molto brevi interventi di riqualificazione energetica, magari in risposta alla necessità di accedere ad avvisi pubblici per specifici finanziamenti».

«A supporto dei Comuni – è scritto ancora –, la Regione, in collaborazione con Iisbe Italia – organizzazione no profit volta alla diffusione di metodologie per la promozione di un ambiente sostenibile –, ha inteso mettere a disposizione degli enti locali che ne facciano richiesta, in maniera totalmente gratuita, la piattaforma Felicity, applicazione web innovativa, che consente di condurre analisi energetiche speditive a elevato grado di affidabilità».

«Il software, sviluppato con il contributo di Iisbe Italia, attraverso la capitalizzazione dei risultati di importanti progetti europei di ricerca e sviluppo, è stato concepito – riporta la nota – come strumento di supporto alla decisione, consentendo di identificare rapidamente le migliori strategie per la riqualificazione energetica di edifici, aree urbane e parchi immobiliari».

«Alla luce dei recenti orientamenti in materia di transizione ecologica – è la conclusione –, il webinar sarà occasione, più in generale, per affrontare le tematiche connesse alla riqualificazione energetica dell’edificato ed allo stato dell’arte dell’edilizia sostenibile in Calabria, con particolare riferimento agli edifici pubblici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA