La Redazione24

mercoledì 24 Marzo 2021.

Milan, chi parte e chi resta: Ibra riflette, dove va Romagnoli?

I piani rossoneri per la prossima stagione: Tomori in pole per la riconferma, le incertezze di Donnarumma e Calhanoglu. Ma molto dipende ancora da Zlatan



