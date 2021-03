Nedved stoppa le voci: “Pirlo sarà l’allenatore al 100%. Ronaldo non si tocca”

La Redazione24

,

mercoledì 24 Marzo 2021.

Nedved stoppa le voci: “Pirlo sarà l’allenatore al 100%. Ronaldo non si tocca”

Il vicepresidente della Juventus mette i punti fermi sul futuro in un’intervista a Dazn. Su Dybala: “Valutiamo ogni opportunità di mercato”. Su Allegri: “Nessun pentimento”. E su Conte: “Nessun messaggio, c’è rivalità. So come sanno lavorare lui e Marotta”



