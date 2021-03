Sentite Vieri: “Juve, futuro con Pirlo. Per lo scudetto è solo Inter-Milan”

La Redazione24

,

mercoledì 24 Marzo 2021.

Sentite Vieri: “Juve, futuro con Pirlo. Per lo scudetto è solo Inter-Milan”

Le previsioni del Bobometro: “Bravo Conte con Perisic ed Eriksen. Ma Ibra fa bene a crederci. La Signora? Ronaldo non dà certezze di vincere. Non è giusto chiedere a Mancini di vincere l’Europeo. E per la Champions…”



