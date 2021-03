5.000 tifosi per allo stadio in Israele. E spunta uno striscione per Kjaer…

La Redazione24

,

giovedì 25 Marzo 2021.

Israele è molto avanti nella vaccinazione della popolazione (circa il 70% ha già ricevuto il vaccino), per questo motivo ad assistere alla partita di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Israele e Danimarca sono presenti allo stadio circa 5.000 tifosi. Tra questi un fan di Simon Kjaer che, attraverso un cartellone, gli chiede la maglia in regalo



