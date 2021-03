Crotone, ripristino del Palamilone: continua il lavoro per restituire gli impianti sportivi alla comunità cittadina

Lo rende noto l’Assessorato allo Sport del Comune di Crotone

Crotone,

giovedì 25 Marzo 2021.

Su proposta dell’assessore allo Sport Luca Bossi, la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per il ripristino della pavimentazione del Palamilone, danneggiato dagli eventi alluvionali del novembre scorso, per un importo di 130.118 euro dando mandato ai dirigenti del settore tecnico e del settore finanziario di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali.Per coprire le spese relative l’amministrazione farà capo al fondo per lo Sviluppo e Coesione, come da Decreto della Presidenza del Consiglio del 17 luglio 2020, che prevede contributi per investimenti infrastrutturali sociali ai comuni del centro sud. A dimostrazione del costante impegno dell’assessorato allo Sport e dell’amministrazione Voce per gli impianti sportivi e per un ritorno alla fruibilità degli stessi.“Pur nella ristrettezza delle risorse finanziarie stiamo lavorando intensamente per un ritorno alla normalità. Con questi fondi ripristineremo il parquet danneggiato del Palamilone. E’ il frutto di un lavoro sicuramente complesso e orientato a restituire gli impianti alla città. I fatti concreti sono la nostra risposta alle legittime aspettative della comunità” dichiara l’assessore Luca Bossi.

