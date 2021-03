Lazio, morto in un incidente stradale Daniel Guerini della Primavera

La Redazione24

,

giovedì 25 Marzo 2021.

Lazio, morto in un incidente stradale Daniel Guerini della Primavera

Il 19enne centrocampista era a bordo di una Smart che si è scontrata con un’altra auto in via Togliatti a Roma. Con lui c’erano altri due ragazzi trasportati in ospedale in gravi condizioni



