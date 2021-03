Milan, ecco come “Magic Mike” Maignan impressionò Ibra. E se Gigio partisse…

Milan, ecco come “Magic Mike” Maignan impressionò Ibra. E se Gigio partisse… Il portiere del Lilla è un serio candidato a diventare rossonero in caso di fumata nera con Donnarumma. Nato centrocampista, si fece apprezzare da Zlatan per una “rispostaccia” ai tempi del Psg continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 25 Marzo 2021.

Milan, ecco come “Magic Mike” Maignan impressionò Ibra. E se Gigio partisse…

Il portiere del Lilla è un serio candidato a diventare rossonero in caso di fumata nera con Donnarumma. Nato centrocampista, si fece apprezzare da Zlatan per una “rispostaccia” ai tempi del Psg



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA