Set symbol in crisi? Genie Bouchard per tornare al top si allena così

Set symbol in crisi? Genie Bouchard per tornare al top si allena così Non vince più dal 2014 ed è diventata una influencer su Instagram. Ma Eugenie Bouchard non molla il tennis e vuole tornare in alto. Ecco come si allena continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 25 Marzo 2021.

Set symbol in crisi? Genie Bouchard per tornare al top si allena così

Non vince più dal 2014 ed è diventata una influencer su Instagram. Ma Eugenie Bouchard non molla il tennis e vuole tornare in alto. Ecco come si allena



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA