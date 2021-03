Sheva ferma la Francia: 1-1. Calha travolge l’Olanda. Gol “italiani” con Vlahovic, Barak e Jankto

Sheva ferma la Francia: 1-1. Calha travolge l’Olanda. Gol “italiani” con Vlahovic, Barak e Jankto L’Ucraina pareggia a Parigi. La Turchia stende gli Oranje per 4-2 in una serata stregata per De Ligt. Goleada della Repubblica Ceca. Ok anche Russia e Norvegia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 25 Marzo 2021.

Sheva ferma la Francia: 1-1. Calha travolge l’Olanda. Gol “italiani” con Vlahovic, Barak e Jankto

L’Ucraina pareggia a Parigi. La Turchia stende gli Oranje per 4-2 in una serata stregata per De Ligt. Goleada della Repubblica Ceca. Ok anche Russia e Norvegia



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA