La Redazione24

venerdì 26 Marzo 2021.

Berardi da record e Immobile-gol dopo 16 mesi: il film della gara dell’Italia

L’Italia parte con il piede giusto nella prima gara delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. In gol Berardi (alla terza rete di fila, record nell’era Mancini) e Immobile, che non segnava in Nazionale dal novembre del 2019



